POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 13.07.2021.

Täter entwendeten die EC-Karte einer Geschädigten.

Ilsede, Eichstraße, Einkaufsmarkt, 10.07.2021 gegen Mittag.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass eine 60-jährige Geschädigte in einem Einkaufsmarkt mittels ihrer EC-Karte den Einkauf bezahlt hatte. Im Anschluss habe sie das Zahlungsmittel in ihrem Rucksack verstaut.

In einem unbemerkten Moment habe ein unbekannter Täter die EC-Karte aus ihrer Geldbörse entwendet, welche sich im getragenen Rucksack befunden hatte. Es gibt keine Hinweise zum Täter. Im weiteren Tatverlauf habe der Täter mehrfach widerrechtliche Abbuchungen vom Konto der Geschädigten veranlasst. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit ermittelt. Zeugenhinweise zur Tat oder dem Täter sind bitte an die Polizei Peine unter der Telefonnummer 05171/9990 zu richten. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang wiederholt, die Geldbörse sicher zu verstauen. Ich verweise hier auf die Pressemitteilung http://presseportal.de/blaulicht/pm/56519/4964603.

Trunkenheit im Verkehr.

Edemissen, L 320, 12.07.2021, 13:00 Uhr.

Der 73-jährige Fahrer eines Pkw konnte von der Polizei angehalten und kontrolliert werden. Hierbei stellten die Beamten Auffälligkeiten fest, die auf einen Alkoholkonsum deuteten. Ein daraufhin veranlasster Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,7 Promille. Die Polizei stellte den Führerschein des Mannes sicher und ließ bei dem Fahrer eine Blutprobe entnehmen.

