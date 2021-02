Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Entwendetes Fahrrad wiedererkannt

Bad Hönningen (ots)

Am Abend des 01.02.2021 befand sich ein 37-jähriger Mann auf einem Spaziergang in den Rheinanlagen von Bad Hönningen. Hierbei erkannte er einen Mann, welcher ihm mit einem Fahrrad entgegen kam, das Rad war ihm im Januar aus seinem Kellerraum entwendet worden. Nach Ansprache durch den Geschädigten gab der Mann den Diebstahl zu und händigte ihm sein Fahrrad vor Ort wieder aus. Bei dem Täter handelt es sich um einen 27-jährigen Bewohner aus Bad Hönningen. Die Ermittlungen der Polizei zum genauen Tatablauf dauern an.

