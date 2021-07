Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 12.07.2021.

Peine (ots)

Täter entwendeten ein Trampolin.

Ilsede, Hahnenstraße, 11.07.2021, 05:20 Uhr (Feststellzeit).

Derzeit unbekannte Täter hatten aus dem frei zugänglichen Garten des Geschädigten ein Außentrampolin entwendet und hierdurch einen Schaden von mindestens 250 Euro verursacht. Auf Grund der Größe des Trampolins kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass bei der Tatausführung mehrere Personen zum Abtransport beteiligt waren. Die Polizei hofft daher auf Zeugenhinweise. Sollten Ihnen in diesem Bereich auffällige Personen begegnet sein oder Sie Angaben zur Tat machen können, dann werden Sie in diesem Fall gebeten, sich mit der Polizei Ilsede unter der Telefonnummer 05172/370750 in Verbindung zu setzen.

Fahrer stand unter Alkoholeinfluss.

Ilsede, An der Hütte, 04.07.2021, 12:20 Uhr.

Die Polizei kontrollierte den 40-jährigen Fahrer eines Pkw. Anhaltspunkte deuteten auf den Konsum von Alkohol. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest konnte ein Wert von 3,6 Promille festgestellt werden. Daraufhin veranlassten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe und untersagten dem Mann die Weiterfahrt. Gegen den Fahrer leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

Radfahrerin wurde bei Verkehrsunfall offensichtlich nur leicht verletzt.

Peine, Feldstraße/Rostocker Straße, 11.07.2021, 13:10 Uhr.

Nach bisherigem Ermittlungsstand übersah der 27-jährige Fahrer eines Pkw beim Abbiegen nach links eine in gleicher Richtung fahrende 26-jährige Radfahrerin und stieß mit dieser zusammen. Die Radfahrerin stürzte und verletze sich hierbei offensichtlich nur leicht. Sie musste jedoch mit einem Rettungswagen in das örtliche Krankenhaus gefahren werden. Die Polizei ermittelt die Unfallursache. Die Schadenshöhe wird mit 850 Euro angegeben.

Unfallverursacher flüchtete.

Lengede, Fuhseaue, 11.07.2021, 04.00 Uhr.

Aus derzeit nicht bekannten Gründen kam der 20-jährige Fahrer eines Pkw von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Grundstückszaun. Sowohl am Zaun als auch am Bewuchs entstand ein erheblicher Schaden. Der Fahrer flüchtete anfänglich, konnte jedoch im Rahmen der polizeilichen Fahndung ermittelt werden. Es entstand ein Schaden von mindestens 2.500 Euro.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell