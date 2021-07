Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Brand eines Wohnhauses in Meschede

Meschede (ots)

Am Samstag, 03.07.2021, 16:15 Uhr, kam es in der Walburgastraße in Meschede aus bisher unbekannten Gründen zu einem Brand eines freistehenden Wohnhauses. Die Bewohner selbst bemerkten das Feuer. Sie konnten das Haus rechtzeitig verlassen. Es wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr wurde für die Löscharbeiten eingesetzt. Durch das Brand- und Löschgeschehen wurde das Wohnhaus zerstört und kann derzeit nicht mehr bewohnt werden. (als)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell