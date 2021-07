Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Kradfahrern

Sundern (ots)

Am Samstag, 03.07.2021, 13:05 Uhr, befuhr ein 29 jähriger Motorradfahrer die L687 in Richtung Amecke. In Höhe Strandbad übersah er einen verkehrsbedingt wartenden Motorradfahrer und fuhr auf diesen auf. Dabei verletzten sich beide Beteiligte schwer. Sie wurden durch den Rettungsdienst dem Krankenhaus zugeführt. (als)

