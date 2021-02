Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: POL-NOM: Raub einer Winterjacke/ Zeugenaufruf

Bad Gandersheim (ots)

Echte (jah) - Am Mittwoch, 24. Februar 2021, gegen 19:00 Uhr,kam es im Bereich des Pendlerparkplatzes in der Straße In der Trift zu einer Raubstraftat. Einem dort pausierenden Busfahrer wurde unter Kraftanwendung seine unter dem Arm getragene Winterjacke entrissen. Der dunkel gekleidete Täter konnte in Richtung Schule fliehen. Wer Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bad Gandersheim, 05382/91920-0.

