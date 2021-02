Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verletzte Person durch Kollision im Kreuzungsbereich

Northeim (ots)

37154 Northeim, Fliederstraße; Dienstag, 23.02.2021, 10:55 Uhr

NORTHEIM (TH) - Im Kreuzungsbereich der Fliederstraße und der Dahlienstraße ist es am Dienstagvormittag gegen 10:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Ein 56-jähr. Einbecker beabsichtigte, mit seinem Pkw von der Dahlienstraße auf die Fliederstraße abzubiegen. Hierbei übersah er den vorfahrtberechtigten Pkw einer 42-jähr. Northeimerin, weshalb es zu einem Zusammenstoß kam. Hierbei wurde die Northeimerin am Knie und an der Schulter verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden i. H. v. ca. 10000 ,--- Euro.

