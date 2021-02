Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kollision mit Leitpfosten und Baum endete glimpflich

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld, B 445, Dienstag, 23.02.21, 11.40 Uhr

KALEFELD (schw) - Am Dienstag, 23.01.21, gegen 11.40 Uhr befuhr eine 29-jährige Göttingerin mit ihrem Pkw Audi A4 Avant die B445 aus Richtung Sebexen kommend in Richtung Kalefeld, als sie aus bislang ungekärter Ursache in Höhe Dehnewiesen von der Fahrbahn abkam. Nach der Kollision mit einem neben der Fahrbahn befindlichen Leitpfosten und der Berührung mit einem Straßenbaum kam die Göttingerin auf der Fahrbahn zum Stehen. Die Göttingerin, sowie eine ebenfalls im Pkw befindliche 26-jährige Beifahrerin aus Dassel wurden durch den Unfall nicht verletzt. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von ca. 16.000,- EUR

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell