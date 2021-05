Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eimeldingen: Geldbörse aus Spargelstand gestohlen

Freiburg (ots)

Einer Verkäuferin wurde am Dienstag, 25.05.2021, gegen 14.20 Uhr, die Geldbörse mit den Tageseinnahmen aus einem Spargelstand gestohlen. Eine männliche Person informierte sich über Spargel bei der Verkäuferin. Eine weibliche Person nutzte dies wohl aus und griff in einem unbeobachteten Moment in den Stand hinein um die schwarze Geldbörse an sich zunehmen. Danach entfernten sich beide Personen schnellen Schrittes von dem Stand.

