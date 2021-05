Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Brandmeldeanlage missbraucht

Am Dienstag, 25.05.2021, befanden sich gegen 14:30 Uhr offensichtlich Personen in der öffentlichen Tiefgarage der Friedhofstraße, die den Alarm der Brandmeldeanlage auslösten. Wie es aussieht, ohne ersichtlichen Grund. Feuerwehr und Polizei waren schnell mit einem Großaufgebot vor Ort. Von den Verantwortlichen fehlt bislang jede Spur.

Es gibt Hinweise auf eine Gruppe von fünf Personen kurz vor Alarmauslösung in unmittelbarer Nähe, welche jedoch nicht zwangsläufig mit der Auslösung in Verbindung stehen müssen. Sachdienliche Hinweise zur Identifizierung der nun gesuchten Personen bitte an das Polizeirevier Waldkirch. Telefon: 07681/4074-0.

