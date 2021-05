Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg/Landkreise: EILT: Warnhinweis // Betrugsmasche falscher Polizeibeamter - aktuelle Anrufwelle

Freiburg (ots)

Seit Mittwochmorgen, 26.05.2021, gingen beim Polizeipräsidium Freiburg eine Vielzahl von Hinweise zu Anrufstraftaten ein. Aktuell (Stand 12.00 Uhr) geben sich Unbekannte erneut am Telefon als Polizeibeamte aus. Besonders der Landkreis Lörrach ist von dieser Anrufwelle betroffen. Angeblich habe ein Verwandter einen Unfall gehabt und dabei ein Kind verletzt. Beide seien in einem Krankenhaus und man brauche Geld. Nach jetzigem Kenntnisstand kam es bislang zu keinem Schadenseintritt, da sämtliche Angerufene die Betrugsmasche kannten. Auch wenn die Anrufserie beendet scheint, kommt es immer wieder vor, dass die Betrüger versuchen, nochmals in Kontakt mit den Angerufenen zu treten.

Sie haben etwas Verdächtiges erlebt, stehen noch in Kontakt mit einem Polizeibeamten oder sind womöglich Opfer geworden? Melden Sie sich sofort über Notruf 110!

Hinweise und Tipps finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

