POL-FR: Waldshut-Tiengen: Lkw-Fahrer fährt rücksichtslos an Stau vorbei - Zeugensuche!

Am Dienstag, 25.05.2021, gegen 08:45 Uhr, soll ein Lkw-Fahrer auf der L 161 in Höhe des Gewerbegebietes WT-Kaitle rücksichtlos am Stau vorbeifahren sein. Ein in Richtung der B 34 fahrender bislang unbekannter Mercedes-Fahrer musste wegen des überholenden Sattelzuges eine Vollbremsung einleiten, eine folgende 42-jährige Autofahrerin musste ebenfalls stark abbremsen, damit kein Unfall passierte. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Gurtweil fort. Das Kennzeichen ist bekannt. Die Ermittlungen zum verantwortlichen Fahrer dauern an. Die Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen bittet den Mercedes-Fahrer und andere Zeugen, sich zu melden (Kontakt 07751 8963-0).

