Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Angebranntes Essen führt zu Drogenfund

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Dienstag, 25.05.2021, hat in WT-Waldshut ein angebranntes Essen zu einem Drogenfund geführt. Kurz nach Mitternacht hatte ein Rauchmelder in einem Mehrfamilienhaus ausgelöst. Da zudem Brandgeruch wahrnehmbar war, wurde die Feuerwehr verständigt. Eine Wohnung im Haus war verqualmt. Widerwillig ließ der 24-jährige Wohnungsinhaber die Einsatzkräfte hinein. Verbranntes Essen im Backofen war der Grund für die Rauchentwicklung. Nachdem die Feuerwehr die Wohnung durchgelüftet hatte, war diese wieder nutzbar. Auf einem Silbertablett fiel den Einsatzkräften ein kristallenes Pulver im Wohnzimmer auf. Zwei Ampullen mit demselben Inhalt lagen daneben. Der Wohnungsinhaber gab vor, dass dies Zucker sei. Das Pulver wurde beschlagnahmt. Ein erster Test des "Zuckers" ergab allerdings einen vorläufigen Befund auf Methamphetamine. Gegen den Mann wurden Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

