Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Neuss (ots)

Am Mittwochmorgen (19.8.) kam es zu einer Verkehrsunfallflucht mit einem Verletzten. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Gegen 7:20 Uhr war ein Radfahrer auf der Heerdterbuschstraße aus Richtung "Am Hochofen" kommend in Richtung Düsseldorfer Straße unterwegs. Aus einer Grundstücksausfahrt sei zu diesem Zeitpunkt ein Pkw auf die Straße gefahren. Das Auto erfasste den Mann, so dass er Verletzungen erlitt. Das Fahrrad wurde ebenfalls beschädigt. Der Autofahrer setzte seinen Weg fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Unter anderem soll ein weißer Van zur Unfallzeit dort unterwegs gewesen sein und sich nach dem Befinden des Radfahrers erkundigt haben. Der Fahrer kommt als Zeuge in Betracht. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Neuss unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell