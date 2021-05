Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Vörstetten: E-Bike-Fahrerin bei Unfall verletzt - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 25.05.2021, gegen 15:15 Uhr, war eine Seniorin mit einem elektrisch angetriebenen Fahrrad in Vörstetten unterwegs. Am nördlichen Ende der Breisacher Straße befand sie sich an der Einmündung Langacker, wo sich zum selben Zeitpunkt ein älterer Herr, ebenfalls auf einem elektrisch angetriebenen Fahrrad, bewegte.

Nach momentanem Kenntnisstand der Polizei kam es während eines Rangiervorgangs beim Fahrradabstellen zu einer Berührung der beiden Verkehrsteilnehmer. Die 1944 geborene Frau stürzte hierbei und zog sich Verletzungen an Hand und Kopf zu.

Während sich Passanten um die Verletzte kümmerten, fuhr der zweite Unfallbeteiligte weiter. Der nun Gesuchte soll über 70 Jahre alt sein, er soll eine dunkle Hose, ein türkisfarbenes Oberteil, einen Fahrradhelm und eine Sonnenbrille getragen haben. Er war mit einem grauen, elektrisch betriebenen Mountainbike unterwegs.

Hinweise zum Unfall selbst oder zur Identität des nun gesuchten Unfallbeteiligten bitte an das Polizeirevier Waldkirch, Telefon: 07681/4074-0.

