Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Fahrzeugführerinnen

Sundern (ots)

Am Samstag, 03.07.2021, 12:15 Uhr, befuhr eine 32 jährige Fahrzeugführerin die B229 von Hachen in Richtung Enkhausen. Sie wollte an der Kreuzung B229/Tiefenhagener Straße nach links in die Tiefenhagener Straße abbiegen. Dabei übersah sie eine 47 jährige Fahrzeugführerin, die die B229 in Richtung Hachen befuhr. Die 47 jährige befand sich mit ihrem Fahrzeug hinter einem anderen Fahrzeug, welches nach rechts in die Tiefenhagener Straße abbog. Zwischen den Fahrzeugen kam es zum Frontalzusammenstoß. Die beiden Beteiligten wurden schwer verletzt und kamen ins Krankenhaus. (als)

