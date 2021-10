Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Direkt vor der Polizeidienststelle erwischt

Soeben, 29.10.2021, 21:45 Uhr, wurde ein 59 Jahre alter Autofahrer direkt vor der Polizeidienststelle in Edenkoben einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bereits beim Aussteigen schwankte dieser und musste sich am Auto festhalten. Der Grund hierfür war schnell gefunden: Aufgrund Atemalkoholgeruchs wurde ein freiwilliger Alkoholtest durchgeführt. Dieser erbrachte einen Wert von 1,84 Promille. Der Mann musste die Polizeibeamten mit auf die Dienststelle begleiten, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Seine Fahrerlaubnis wurde sichergestellt und er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

