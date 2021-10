Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Informationsabend zum Polizeiberuf bei der Polizei Landau

Landau (ots)

Am Donnerstag, den 28.10.2021, fand der erste Informationsabend zum Polizeiberuf bei der Polizei Landau statt. Der Einladung folgten 21 interessierte junge Menschen und erhielten so die Chance, aus erster Hand Einblicke in die vielfältigen und herausfordernden Aufgaben des Polizeiberufs zu bekommen. Junge Polizeikräfte der Polizei Landau stellten unter anderem vor, welche Voraussetzungen man für eine Einstellung bei der Polizei mitbringen muss, wie das Studium an der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz abläuft und welche Karrierechancen man nach der Ernennung zur Polizeikommissarin oder zum Polizeikommissar hat. Zum Abschluss zeigte die Diensthündin Lee mit ihrem Diensthundeführer, was ein Polizeihund so alles drauf hat.

Auf Grund der großen Resonanz bieten wir in einem weiteren Informationsabend am Donnerstag, 25.11.2021, weiteren Interessierten die Möglichkeit, sich über den Polizeiberuf zu informieren.

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, bitten wir bis zum 19.11.2021 um Anmeldung bei der Polizeiinspektion Landau per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.

