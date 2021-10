Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maximiliansau; Betrunken Verkehrsunfall gebaut und geflüchtet

Maximiliansau (ots)

Maximiliansau; AM 28.10.2021 befuhr um 19:05 Uhr der Fahrer eines Mitsubishi die Cany-Barville-Straße. Im Verlauf der Straße wollte der Fahrer rückwärts in einer Parklücke einparken. Hierbei beschädigte er ein anderes geparktes Fahrzeug und flüchtete dann. Der Unfall wurde jedoch von einem Zeugen beobachtet, der auch der verständigten Polizei mitteilen konnte, wohin der Fahrer geflüchtet war. Der 62-jährige Fahrer konnte kurz darauf in einer nahegelegenen Gaststätte angetroffen werden. Bei der Personalienfeststellung zeigte sich ein starker Alkoholgeruch. Ein Vortest erbrachte ein Wert von 2,6 Promille. Entsprechende Spirituosen konnten auch im Fahrzeuginneren aufgefunden werden. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell