POL-PDLD: A65/AS NW-Süd - Rückwärtsfahrer auf der Autobahn

In einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung muss sich ein 65 Jahre alter Transporterfahrer aus Osteuropa verantworten. Der Mann war gestern (28.10.2021, 12.30 Uhr) mit seinem Lieferwagen auf der A 65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen unterwegs, als er die Ausfahrt der AS NW-Süd verpasste. Auf dem Seitenstreifen versuchte er, sein Fahrzeug zurückzusetzen. Nur durch eine Vollbremsung konnte eine herannahende Autofahrerin einen Zusammenstoß mit dem Transporter verhindern. Unbekümmert setzte der Mann seine Fahrt auf dem Seitenstreifen fort und konnte im Rahmen der Fahndung im Stadtbereich von Neustadt angehalten und kontrolliert werden. Da der Fahrer seinen Wohnsitz im Ausland hat, wurde noch vor Ort eine dreistellige Sicherheitsleistung einbehalten. Eine Sicherheitsleistung hat den Zweck, den staatlichen Strafverfolgungs- und Strafvollstreckungsanspruch bei ausländischen Verkehrsteilnehmern zu sichern.

