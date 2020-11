Polizei Dortmund

POL-DO: Jugendliche nach mehreren Raubdelikten in Dortmund Hombruch festgenommen!

DortmundDortmund (ots)

Unter Vorhalt eines Messers haben am Freitag (30. Oktober) offenbar zwei minderjährige Mädchen in gleich vier aufeinanderfolgenden Taten Raubdelikte in Hombruch begangen. Sie konnten noch am Abend festgenommen werden.

Den ersten Ermittlungen zufolge begannen die tatverdächtigen Mädchen mit den Raubdelikten in den Nachmittagsstunden. Unter Vorhalt eines Messers forderten sie in aufeinanderfolgenden Taten zunächst einen 13-Jährigen, einen 15-Jährigen, einen weiteren 15-Jährigen sowie einen 25-Jährigen dazu auf, Bargeld herauszugeben. Die Taten ereigneten sich in unmittelbarer Nähe der Straße Luisenglück.

In drei Fällen konnten die Mädchen jedoch keine Beute machen. Im Falle des 13-Jährigen hat das räuberische Duo eine geringe Menge Bargeld erbeutet. In der Nähe des Tatorts konnten Polizisten die Tatverdächtigen schließlich festnehmen. Neben dem Tatmesser fanden sie bei den Mädchen auch eine geringe Menge Marihuana. Die beiden Dortmunderinnen sind der Polizei bekannt und bereits in der Vergangenheit mehrfach aufgefallen. Nach einer Nacht im Polizeigewahrsam wurden die Mädchen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Besondere Gründe für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor. Die Tatverdächtigen (14 und 15 Jahre alt) erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen räuberischer Erpressung in mehreren Fällen.

