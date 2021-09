Zollfahndungsamt Hannover

ZOLL-H: Neuer Standort für das Zollfahndungsamt Hannover

Hannover (ots)

Nach über 60 Jahren hat das Zollfahndungsamt Hannover seinen Standort an der Hamburger Allee in Hannover verlassen und ist ab Mitte Mai 2021 sukzessive in das neue Dienstgebäude am Alten Flughafen in Hannover-Vahrenheide umgezogen.

Die neue Liegenschaft, die einen barrierefreien Zugang bietet, ist sowohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln als auch mit dem PKW gut zu erreichen und technisch auf dem neuesten Stand. Fünf Ladesäulen für Elektrofahrzeuge ermöglichen zudem eine CO2 - neutrale Mobilität.

"Ich freue mich, dass meine Beschäftigten, die bisher auf mehrere Standorte in Hannover verteilt waren, zukünftig zentral unter einem Dach arbeiten können und somit ein noch effektiverer Einsatz in der Bekämpfung der Betäubungsmittel-, Zoll- und Verbrauchsteuerkriminalität leisten können", so Regierungsdirektorin Monika Dennhardt, Leiterin des Zollfahndungsamtes Hannover. "Das sanierte und auf die heutigen Standards modernisierte Gebäude verfügt mit rund 5.200 Quadratmetern Nutzfläche über Platz für alle erforderlichen Bedürfnisse", erläutert die Leiterin weiter.

Die neue Anschrift lautet: Zollfahndungsamt Hannover, Alter Flughafen 18/18A, 30179 Hannover. Die telefonische Erreichbarkeit hat sich auf 0511/8990-0 geändert.

Zusätzliche Informationen zur Organisation des Zollfahndungsamtes Hannover

Das Zollfahndungsamt Hannover untersteht der Generalzolldirektion, einer Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesfinanzministeriums. Es ist Teil des deutschen Zollfahndungsdienstes, der aus dem Zollkriminalamt sowie den 8 Zollfahndungsämtern besteht.

