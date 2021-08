Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (295/2021) Nach "Durcheinander" im Tannenkamp - Ausgesetzter Gartenzwerg sucht sein Zuhause

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Tannenkamp

Montag, 2. August 2021, gegen 17.30 Uhr

HANN. MÜNDEN (jk) - Ein mutmaßlich verwirrter Mann hat am Montag (02.08.21) in Hann. Münden für ein kleines Durcheinander gesorgt. Ein in einem Garten ausgesetzter Gartenzwerg sucht seitdem sein Zuhause.

Gegen 17.30 Uhr war der Mündener in der Straße "Tannenkamp" orientierungslos durch die Gärten gestreift und hatte alle möglichen Gegenstände, die er fand, eingesammelt. Anschließend verteilte er die Funde kreuz und quer in den anderen Gärten der Nachbarschaft.

Im Ergebnis konnte die herbeigerufene Polizei auf allen Grundstücken den Ausgangszustand wiederherstellen. Gestohlen wurde nichts.

Nur für den besagten Gartenzwerg mit der kecken polizei-blauen Zipfelmütze lief es nicht gut. Weder konnte er einem Haushalt zugeordnet werden, noch hat sich jemand gemeldet, der ihn vermisst (was auch einen gewissen Verdacht nahelegen könnte, den wir aber an dieser Stelle nicht weiterverfolgen wollen).

Seit dem "Durcheinander mit Folgen" hat der Zwerg nun erstmal Unterschlupf bei der Polizei gefunden. Auf der Wache des Polizeikommissariats Hann. Münden kann man ihn rund um die Uhr abholen. Telefon: 05541/9510.

Für Ortsunkundige: Wer das Dienstgebäude hinter den sieben Bergen vermutet, irrt. Es befindet sich in der Welfenstraße 3.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell