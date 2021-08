Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (294/2021) Katze in Göttingen-Holtensen vermutlich von Unbekannten misshandelt - Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet

Göttingen (ots)

Göttingen, Stadtteil Holtensen, Im Achten 20./21. Juli 2021, zwischen 14.00 und 22.30 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Im Göttinger Stadtteil Holtensen ist ein freilaufender Kater im letzten Monat vermutlich von Unbekannten misshandelt worden. Das sechs Jahre alte Tier hatte sein Zuhause in der Straße "Im Achten" am Nachmittag des 20. Juli unversehrt verlassen. Am darauffolgenden Abend gegen 22.30 Uhr kehrte der Kater mit erheblichen Verletzungen zurück. Ein Tierarzt diagnostizierte einen Kieferbruch und Prellungen. Es wird angenommen, dass die Verletzungen durch stumpfe Gewalt in Form von Tritten oder auch Schlägen verursacht wurden. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht. Die Polizei ermittelt. Sachdienliche Hinweise bitte an Telefon 0551/491-2115.

