POL-GÖ: (291/2021) Sachbeschädigung in Bad Sachsa: Toyota in der Hindenburgstraße zerkratzt, Polizei ermittelt

Göttingen (ots)

Bad Sachsa, Hindenburgstraße

Montag, 2. August 2021, zwischen 12.00 und 13.00 Uhr

BAD SACHSA (jk) - In Bad Sachsa (Landkreis Göttingen) haben Unbekannte am Montag (02.08.21) einen in der Hindenburgstraße geparkten Toyota beschädigt. Der weiße PKW stand in einer Parkbucht in Höhe der Hausnummer 1a. In der Zeit zwischen 12.00 und 13.00 Uhr zerkratzten Unbekannte die hintere rechte Autotür mit einem scharfkantigen Gegenstand und verursachten einen Schaden in Höhe von vermutlich rund 300 Euro. Von den Tätern fehlt jede Spur. Hinweise nimmt die Polizei Bad Sachsa unter Telefon 05523/952790 entgegen.

