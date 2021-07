Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (288/2021) Bad Sachsa: Wohnmobil im Vorbeifahren am Spiegel beschädigt, Unfallzeugen gesucht

Göttingen (ots)

Bad Sachsa, Marktstraße

Donnerstag, 22. Juli 2021, gegen 08.00 Uhr

BAD SACHSA (jk) - An einem in der Marktstraße in Bad Sachsa (Landkreis Göttingen) geparkten Wohnmobil ist am Morgen des 22. Juli (Donnerstag) bei einer Unfallflucht ein geschätzter Schaden in Höhe von etwa 400 Euro entstanden. Nach ersten Erkenntnissen berührte gegen 08.00 Uhr ein in Richtung Schulstraße fahrendes, unbekanntes Auto im Vorbeifahren den Außenspiegel des in einer Parkbucht stehenden Fahrzeugs und beschädigte ihn. Bei dem gesuchten Wagen könnte es sich um einen schwarzen VW T4 oder T5 mit OHA-Kennzeichen handeln. Die Polizei Bad Sachsa ermittelt. Unfallzeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05523/952790 zu melden.

