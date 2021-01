Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkrs. KN) Auf glatter Fahrbahn Auffahrunfall verursacht (13.01.2021)

Stockach (ots)

Keine verletzten Personen, aber Sachschaden von über 10.000 Euro ist das Resultat eines Verkehrsunfalls am heutigen Mittwochmorgen gegen 07.45 Uhr auf der L 205. Ein 23-jähriger Renault-Fahrer fuhr auf der Landesstraße von Seelfingen in Richtung Mahlspüren und musste verkehrsbedingt warten, um nach links in Richtung Bonndorf abzubiegen. Ein nachfolgender 22-jähriger Fahrer eines Ford erkannte die Situation zu spät und versuchte auf glatter Fahrbahn zu bremsen. Beinahe ungebremst prallte der Ford auf das Heck des Renault, wodurch nach der Kollision beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell