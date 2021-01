Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkrs. KN) Autofahrerin übersieht Fußgängerin (13.01.2021)

Rielasingen-Worblingen (ots)

Verletzt musste am heutigen Mittwochmorgen gegen 07.15 Uhr eine 90-jährige Fußgängerin nach einem Verkehrsunfall in der Ramsener Straße vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Eine 30-jährige Autofahrerin fuhr in Richtung Hauptstraße, als die Seniorin die Fahrbahn überquerte. Vermutlich aufgrund Unaufmerksamkeit erfasste die 30-jährige die querende Fußgängerin mit der rechten Fahrzeugfront. Durch den Aufprall erlitt die 90-Jährige Verletzungen und wurde zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

