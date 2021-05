Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Polizeipräsident Reiner Hamm begrüßt neue Polizist:innen im Polizeipräsidium Mainz

Mainz (ots)

"Dies ist wieder einmal ein besonderer Tag für unser Polizeipräsidium. Es ist aber auch ein besonderer Tag in Ihrem Berufsleben", mit diesen Worten hätte Polizeipräsident Reiner Hamm gerne die 41 neuen Polizistinnen und Polizisten im Polizeipräsidium Mainz, in einer Willkommensveranstaltung, begrüßt. Aber stattdessen musste wegen Corona bereits zum zweiten Mal darauf verzichtet werden und die "Neuen" haben am 01. Mai direkt auf ihren neuen Dienststellen im ganzen Polizeipräsidium Mainz begonnen. Unter ihnen auch ein Kollege, der eine herausragende Bachelorarbeit zu dem Thema "NFC-Skimming als Methode zum rechtswidrigen Erlangen von Zahlungskartendaten - Eine empirische Untersuchung zu Voraussetzungen für den NFC-Fraud und geeigneter Präventivmaßnahmen" schrieb. Eine Expertise, die er nun in die tägliche Arbeit einbringen kann.

Insgesamt 199 Studierende haben im April ihr Bachelorstudium an der Hochschule der Polizei des Landes Rheinland-Pfalz beendet und beginnen nun ihren Dienst in den verschiedenen Polizeipräsidien.

Im vorletzten Jahr sagte Reiner Hamm zu den neuen Kolleg:innen: "Sie sind nicht mehr der oder die Praktikant/in im Streifenwagen, sondern tragen jetzt auch Verantwortung. Die Erfahrungen der vergangenen Jahre zeigen uns jedoch, dass sie exzellent ausgebildet und gut auf den Dienst vorbereitet sind."

In diesem Jahr haben bereits 36 Kolleg:innen das Polizeipräsidium Mainz wegen Versetzung zu anderen Behörden oder wegen des Eintritts in den Ruhestand, verlassen.

"Mit den besten Wünschen für ihre weitere Zukunft, vor allem Gesundheit!" hätte der Polizeipräsident die "Neuen" und die "Alten" in einen hoffentlich spannenden Lebensabschnitt entlassen.

