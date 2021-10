Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel, Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Kandel (ots)

Kandel; Am 24.10.2021 kam es gegen 20:30 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzungen zwischen mehreren Beteiligten auf dem Oktobermarkt in Kandel. Zunächst sollen zwei Männer miteinander in Streit geraten sein, wonach einer der Männer dem anderen ins Gesicht schlug. Als sich Bekannte von dem Mann einmischten, bekamen diese ebenfalls mehrere Schläge ab. Noch vor dem Eintreffen der Polizei flüchtete der Täter in Richtung Rheinstraße. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 180-190cm groß, kräftige Statur und dunkelblonde Haare; er trug Ohrringe und hatte eine Tätowierung am Halsbereich. Bekleidet war der Mann mit einer grauen Basecap, schwarzen Jacke und Jeans. Zeugen sollen sich bitte mit der Polizei in Verbindung setzen.

