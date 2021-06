Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Brand eines Heuhaufens

Hückelhoven (ots)

Um kurz nach 22 Uhr brannte am Mittwoch (16. Juni) aus bislang ungeklärter Ursache ein Heuhaufen auf einem Landwirtschaftsweg an der Weserstraße. Das Feuer wurde durch die Hückelhovener Feuerwehr gelöscht und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache aufgenommen. Ob es einen Zusammenhang mit dem Brand eines Heuballens am Ziegelweg gibt, der in der Nacht zuvor festgestellt wurde, (wir berichteten mit PB Nr. 167 von Mittwoch, 16. Juni) ist ebenfalls Gegenstand der polizeilichen Ermittllungen.

