Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Wohnung

Wassenberg (ots)

Durch die Terrassentür drangen Unbekannte am 11. Juni (Freitag), zwischen 17 Uhr und 17.30 Uhr, in eine Wohnung an der Kurze Straße ein. Sie stahlen eine Geldbörse samt Bargeld und persönlichen Papieren sowie einen Laptop vom Tisch und flüchteten unerkannt.

