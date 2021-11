Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Versuchte Einbrüche - Mountainbike entwendet - Sonstiges

Aalen (ots)

Aufhausen: Unfall beim Einparken

Beim Einparken beschädigte eine 63-Jährige am Montagvormittag gegen 10.15 Uhr mit ihrem Mitsubishi einen in der Hinteren Pfarrgasse abgestellten Daimler-Benz eines 22-Jährigen. Hierbei verursachte sie einen Sachschaden von rund 2300 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Am Montag gegen 10:00 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall mit 2000 Euro Sachschaden. Eine 71-jährige VW Fahrerin musste an der Einmündung zur Lorcher Straße zunächst anhalten. Beim Wiederanfahren fuhr sie aus Unachtsamkeit auf den vor ihr fahrenden Toyota eines 27-jährigen auf.

Heubach: Einbruch ohne Diebesgut

Im Zeitraum von Freitag, 19:30 Uhr und Montag, 08:15 Uhr hebelten bislang Unbekannte ein ebenerdiges Fenster zu einer Sparkassenfiliale in der Jakob-Uhlmann-Straße auf und gelangten auf diese Weise in das Gebäude. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Vermutlich wurden die Einbrecher gestört. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt der Polizeiposten Heubach unter 07173/8776 entgegen.

Iggingen: Versuchter Einbruch

Ein bislang unbekannter Einbrecher versuchte zwischen Samstag, 20 Uhr und Montag, 05:30 Uhr, über eine Tür Zugang zum Verkaufsraum einer Bäckerei in der Gmünder Straße zu erlangen. Jedoch scheiterte der Dieb dabei die Tür aufzuhebeln und verursachte lediglich einen Schaden in Höhe von ca. 500 Euro. Hinweise auf den oder die Täter nimmt der Polizeiposten Leinzell unter der Rufnummer 07175 / 9219680 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Mountainbike entwendet

In der Nepperbergstraße wurde zwischen Sonntagmorgen, 08:30 Uhr und Montagmorgen, 08:30 Uhr ein Bergamont Mountainbike entwendet, welches mit einem Kettenschloss an den Fahrradständern an der Bahnhof-Unterführung gesichert war. Hinweise auf den Diebstahl oder auf den Verbleib des Rades nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580 entgegen.

