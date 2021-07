Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: A6/Bruchmühlbach-Miesau, Zu schnell auf der Autobahn

Bruchmühlbach-Miesau (ots)

Eine Zivilstreife der Zentralen Verkehrsdienste hat am Mittwochabend den Verkehr auf der A6 in Richtung Saarbrücken überwacht. Das mit einer Videomessanlage ausgestattete Fahrzeug wurde unmittelbar vor der Anschlussstelle Bruchmühlbach-Miesau von einem Pkw mit Anhänger überholt. Nach einer Geschwindigkeitsmessung staunten die Polizeibeamten nicht schlecht. Diese ergab statt der erlaubten 80 km/h einen Wert von 147 km/h. Der 60 jährige Fahrer wurde gestoppt und mit seinem Fehlverhalten konfrontiert. Nach Zahlung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 465 Euro konnte er seine Fahrt fortsetzen. Neben dem Bußgeld muss er auch mit einem zweimonatigen Fahrverbot rechnen.|zvd

