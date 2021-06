Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zeugen einer Unfallflucht gesucht

Münchweiler/Alsenz (Donnersbergkreis) (ots)

In der Zeit zwischen Montagabend und Dienstagmorgen fuhr wahrscheinlich ein vorbeifahrendes Fahrzeug bei einem in der Alsenbrücker Straße am rechten Fahrbahnrand geparkten Opel Combo mit BO-Kennzeichen den linken Außenspiegel ab. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Irgendjemand legte den Außenspiegel dann auf die Windschutzscheibe des beschädigten Fahrzeuges. Der entstandene Schaden wird auf rund zweihundert Euro geschätzt.

Hinweise zur Klärung der Verkehrsunfallflucht werden unter der Telefonnummer 06361 / 917-0 an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten. |pirok

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell