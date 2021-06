Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall mit Verletztem, Beteiligter flüchtig?

BAB 6, Rtg. SB, Gemarkung Hauptstuhl (ots)

Am heutigen Mittag gegen 16:48 Uhr wurde der Autobahnpolizei Kaiserslautern ein Unfall gemeldet, nach welchem ein PKW nun nach einem heftigen Einschlag in die Mittelschutzplanke auf dem linken Fahrstreifen stehen würde. Vor Ort kam dann der 20-jährige Führer des silbernen Ford Focus nach Erstversorgung ins örtliche Krankenhaus. Er erlitt vermutlich nur leichte Verletzungen. Ersten Erkenntnissen zufolge war noch mindestens ein Lastkraftwagen in den Verkehrsunfall beteiligt, welcher allerdings nicht mehr vor Ort festgestellt werden konnte. Die Polizei bittet daher Zeugen des Verkehrsunfalles darum sich zu melden. |past

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell