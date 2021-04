Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Mehrzweckgebäudes mit integrierten Ferienwohnungen in 18586 Groß Zicker

Sassnitz (ots)

Am 10.04.2021 gegen 01:00 Uhr bemerkte ein Nachbar das brennende Mehrzweckgebäude mit intergierten Ferienwohnungen in der Boddenstraße in 18586 Groß Zicker. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr bestätigte sich der Sachverhalt. Es brannte das Mehrzweckgebäude. Ein daneben stehendes Wohngebäude wurde durch das Feuer ebenfalls beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 150.000,-EUR. Bei dem Feuer zogen sich zwei Personen Verletzungen zu. Diese wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vor Ort behandelt. Die eine Person wurde vor Ort behandelt und die andere zur weiteren Behandlung ins SANA-Krankenhaus nach Bergen gebracht. Für die Löscharbeiten kamen die Freiwilligen Feuerwehren aus Groß Zicker, Binz, Baabe, Selin und Thiessow zum Einsatz. Diese waren mit 80 Kameraden vor Ort. Die Löscharbeiten dauern zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch an. Da Brandstiftung zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden kann, hat die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen.

