Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Sachbeschädigung an einem Funkstreifenwagen der Landespolizei

Wolgast (ots)

Am 10.04.2021 gegen 00:15 Uhr wurde die Polizei zu einem ruhestörenden Lärm in der Diesterwegstraße in 17438 Wolgast gerufen. Umgehend wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeirevieres Wolgast zum Einsatz gebracht. Diese fuhren in die Diesterwegstraße und stellten dort ihren Funkstreifenwagen ab. Anschließend begaben sie sich zum Verursacher des ruhestörenden Lärm und klärten mit diesem den Sachverhalt. Als sie zum Funkstreifenwagen zurückkamen mussten sie feststellen, dass an diesem durch unbekannte Täter zwei Reifen zerstochen wurden. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 300,-EUR. Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich im Polizeirevier Wolgast unter der Telefonnummer 03836-252-224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

