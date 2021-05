Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unerlaubtes Verbrennen von Sperrmüll

Uslar (ots)

Wahmbeck (La) - Am Freitagabend, den 30.04.2021, gegen 23.00 Uhr, verbrannte ein 54-jähriger aus der Gemeinde Wesertal auf einem Gartengrundstück in Wahmbeck diverses Altholz in Form von Holzpaletten und Küchenstühlen samt Polstern in einer umfunktionierten Metalltonne, ohne dass dafür eine Genehmigung vorlag. Das Feuer wurde abgelöscht, die Inbetriebnahme der Metalltonne untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell