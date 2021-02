Polizei Coesfeld

POL-COE: Capelle, Landung eines Rettungshubschraubers

Coesfeld (ots)

Am Mittwoch, 24.02.2021, gegen 16.17 Uhr bekam die Leitstelle der Polizei den Hinweis auf einen Arbeitsunfall in Capelle auf der Bahnhofstraße. Bei Baumfällarbeiten hatte sich ein 24-Jähriger Nordkirchener mit der Kettensäge verletzt. Ein Rettungshubschrauber war angefordert worden und landete auf der Bahnhofstraße. Die Verkehrsregelung erfolgte durch die Polizei. Die Verletzung des 24-Jährigen stellte sich jedoch als nicht so gravierend dar (oberflächige Schnittverletzung), so dass der RTH wieder abflog und der Transport ins Krankenhaus mit einem RTW erfolgte.

