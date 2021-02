Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Innenstadt/Graffiti: Polizei sucht Zeugen

Eine Serie von Schmierereien beschäftigt die Polizei Coesfeld. Bereits im Frühjahr 2020 tauchten Graffiti an einem Gebäude in Lette und an einer Lärmschutzwand der B474 auf. Im November des vergangenen Jahres besprühten die Täter ein Zählerschachtgebäude in Höven und das Gebäude des Pictorius Berufskollegs.

Nun gab es vom 19. bis zum 21. Februar 2021 sieben weitere Anzeigen. Unter anderem beschmierten die Unbekannten am Wiedauer Weg eine Gartenmauer, die Rückseite des Kodi-Marktes an der Pfauengasse und das Spielwarengeschäft "Spielekiste" an der Schüppenstraße.

Auffällig ist, dass an jedem Ort die sogenannten Tags "FTS", "TAZE" und/oder "BATZ" gesprüht wurden. Die Polizei in Coesfeld bittet Zeugen, sich unter 02541-14-0 zu melden.

