Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wespe im Führerhaus-Traktor rutscht in Böschung

Quirnbach (ots)

20000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls, der sich gestern gegen 18.30 Uhr auf einem Feldweg zwischen Henschtal und Quirnbach ereignete. Ein 22jähriger Traktorfahrer rutschte mit seinem Gefährt in die Böschung und überschlug sich mehrfach. Glücklicherweise blieb der Fahrer mehr oder minder unverletzt. Am Traktor entstand Totalschaden. Nach seinen Angaben geriet der Fahrer aufgrund einer Wespe im Führerhaus in Panik und kam deshalb vom Weg ab. Im Einsatz waren neben der Polizei Kusel die Feuerwehr der Verbandsgemeine Oberes Glantal, Rettungsdienst sowie ein Rettungshubschrauber.|pikus

