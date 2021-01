Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall aufgrund mangelnder Sicht

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Braunschweiger Straße, Montag, 25.01.21, 10.35 Uhr

BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Montag, 25.01.21, gegen 10.35 Uhr befuhr ein 76-jähriger Bad Gandersheimer mit seinem Pkw Renault Clio die Braunschweiger Straße in Richtung B 64. Offensichtlich aufgrund ungenügender Sichtverhältnisse durch eine zugefrorene und nicht ordnungsgemäß von Eis und Schnee befreite Frontscheibe übersah der 76-jährige kurz vor der Auffahrt auf die B64 eine Verkehrsinsel und fuhr auf diese auf. Durch den Zusammenstoß wurde die Verkehrseinrichtung, sowie der Pkw beschädigt. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von ca. 600,- EUR

