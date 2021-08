Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 11.08.2021

Eschwege (ots)

Polizei Sontra

Lkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss fährt auf Pkw auf

Am Dienstagnachmittag gegen 16.25 Uhr ist ein 49-jähriger Lkw-Fahrer auf der B 27 zwischen Hoheneiche und Wichmannshausen, kurz vor dem dortigen Kreisel, auf einen vorausfahrenden Pkw aufgefahren. Die Polizei Sontra, die zu Unfallaufnahme hinzugezogen wurde, stellte bei dem aus Litauen stammenden Lkw-Fahrer Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest brachte schließlich Gewissheit und ergab dann einen Wert von über 4 Promille. Der 49-jährige Fahrer musste sich daraufhin einer Blutentnahme im Krankenhaus unterziehen. Den Führerschein des Mannes behielten die Beamten ein. Zudem nahmen die Beamten den Zündschlüssel des Lkw in Verwahrung und erhoben bei dem 49-Jährigen noch eine Sicherheitsleistung. An dem beteiligten Pkw, der von einer 63-jährigen Frau aus Sontra gefahren wurde, entstand ein Heckschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Der Lkw blieb bei dem Unfall ohne nennenswerten Schaden. Der 49-jährige Lkw-Fahrer muss sich nun wegen des Unfalls unter Alkoholeinfluss strafrechtlich verantworten.

Polizei Witzenhausen

Radlader und Ackerschlepper kollidieren auf Wirtschaftsweg; Schaden 900 Euro; Polizei ermittelt gegen beide Beteiligte

Die Beamten der Polizei in Witzenhausen haben gestern Mittag Ermittlungen aufgenommen, nachdem es auf einem Wirtschaftsweg zwischen Hundelshausen und Rückerode zu einem Verkehrskonflikt gekommen war, der mit einer Beschädigung an einer landwirtschaftlichen Zugmaschine (Ackerschlepper) geendet hatte. Gegen 12.20 Uhr hatte ein 56-Jähriger aus Dünwald (UH-Kreis) mit einem Radlader den besagten Wirtschaftsweg von Hundeslhausen in Richtung Rückerode gefahren, als dem Mann auf dem schmalen Weg ein 46-Jähriger aus Staufenberg mit einer landwirtschaftlichen Zugmaschine entgegenkam. Die beiden Fahrzeuge konnten aufgrund der engen Örtlichkeit nicht einfach ungehindert aneinander vorbeifahren. Letztlich sollen die beiden Fahrzeuge jedoch die Engstelle passiert haben, wobei es zu einer Beschädigung am Räumschild der landwirtschaftlichen Zugmaschine gekommen ist, verursacht durch die Baggerschaufel des Radladers. Der Schaden an dem Ackerschlepper wird auf ca. 900 Euro beziffert. Nach dem Vorfall hatte der 56-Jährige mit dem Radlader die Fahrt offenbar fortgesetzt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Mittlerweile stehen die Unfallbeteiligten fest, die Angaben zum Unfallhergang gehen bei den beiden Männern jedoch auseinander. Genaueres müssen jetzt die weiteren Ermittlungen und die Befragung von Zeugen ergeben. Bei dem 56-Jährigen besteht in dem Fall der Verdacht der Verkehrsunfallflucht, gegen den 46-Jährigen wird wegen Verdacht der Nötigung ermittelt.

