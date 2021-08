Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 11.08.2021

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unwetter; L 3244 zwischen Aue und Wanfried teilweise blockiert

Die teils gewitterartigen Witterungsbedingungen führten am Dienstagabend auf der L 3244 zwischen Wanfried und Aue zu einem Erdrutsch. Dadurch wurde ein Großteil der Fahrbahn blockiert, sodass die zuständige Straßenmeisterei verständigt werden musste. Die mit Erd-und Geröllmassen blockierte und stark verschmutzte Fahrbahn musste letztlich mit Radladern wieder frei geräumt werden, um die Straße für den Verkehr wieder uneingeschränkt passierbar zu machen. Die Arbeiten dauerten dabei inklusive Absicherung der Gefahrenstelle und des Aufstellens von Warnschildern von etwa 23.30 bis ca. 03.30 Uhr.

Wildunfall

Bei einem Wildunfall auf der L 3239 zwischen Kammerbach und Orferode entstand am Mittwoch gegen 00.50 Uhr ein Schaden von 2500 Euro am Auto eines 45-Jährigen aus Bad Sooden-Allendorf. Der Mann hatte ein Reh erfasst, welches nach dem Zusammenstoß wieder im Wald verschwand.

Unfall durch Missachtung der Vorfahrt; Schaden 2500 Euro

Am Dienstagmittag gegen 13.30 Uhr hat ein 36-jähriger Autofahrer aus Heiligenstadt einen Unfall verursacht, als er in Bad Sooden-Allendorf einem 85-jährigen Autofahrer aus der Kurstadt die Vorfahrt nahm. Der 36-Jährige wollte von der Wahlhauser Straße aus Richtung Wahlhausen kommend nach rechts in Richtung Nordbrücke (Sooden) abbiegen. Hierbei übersah er dann den 85-Jährigen, der von der Wahlhauser Straße aus Richtung Kirchstraße kommend, dem Verlauf der Vorfahrtsstraße seinerseits nach links in Richtung Nordbrücke (Sooden) folgen wollte. Im Kreuzungsbereich stießen die beiden Pkw zusammen, wodurch insgesamt ein Schaden von 2500 Euro entstand.

Diebstahl von Geldbörse; Polizei sucht Zeugen

Einen unbeobachteten Moment nutzen unbekannte Diebe aus, um einer 62-jährigen Frau aus Waldkappel die Geldbörse aus dem Einkaufswagen zu stehlen. Die Geschädigte befand sich am Montag gegen 13.00 Uhr im Aldi-Markt in Wehretal-Reichensachsen zum Einkaufen und hatte ihre Geldbörse in einer Tasche im Einkaufswagen deponiert. Ohne dass die Frau es bemerkte, griffen die Täter zu. Den Verlust ihrer Brieftasche, in der u.a. der Führerschein, diverse Dokumente, Ausweise und Kreditkarten enthalten waren, bemerkte die Frau erst an der Kasse. Den Stehlschaden beziffert die Polizei auf insgesamt 730 Euro. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Sachbeschädigung an Feuerwehrgerätehaus; Schaden 150 Euro; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Ortslage von Kammerbach in der Straße "Am Dorfteich" einen Schaden von 150 Euro angerichtet. Die Täter beschmierten am Feuerwehrgerätehaus eine Fensterscheibe und ein Fensterbrett, sowie die Sitzfläche einer aufgestellten Sitzbank mittels eines Permanentmarkers. Hinweise nimmt die Polizei Bad Sooden-Allendorf unter der Nummer 05652/927943-0 entgegen.

Polizei Sontra

Auffahrunfall; Schaden 1000 Euro

Gegen 10.45 Uhr sind am Dienstag in der Ortslage von Ringgau-Netra zwei Pkw kollidiert. Ein 29-Jähriger aus Hilter (am Teuteburger Wald) war auf den vorausfahrenden Pkw eines 47-Jährigen aus Passau aufgefahren, der von der Landstraße/B 7 nach links in Richtung Am Roten Rain/Am Kalkofen abbiegen wollte. Dies hatte der 29-Jährige offenbar zu spät erkannt. Bei dem Auffahrunfall entstand ein Schaden von 1000 Euro.

Hessisch Lichtenau

Fahrt unter Drogeneinfluss; 21-Jähriger muss sich Blutentnahme unterziehen

Bei einer Verkehrskontrolle am Dienstagabend gegen 23.30 Uhr in der Himmelsbergstraße in Hessisch Lichtenau, kontrollierten Beamte der Polizei in Hessisch Lichtenau einen ortsansässigen 21-Jährigen mit seinem Kleinkraftrad (Mokick). Wegen des Verdachts auf berauschende Mittel, führten die Beamten mit dem jungen Mann einen Drogentest durch, der positiv auf Opiate ausfiel. Daraufhin musste sich der 21-Jährige im Anschluss auch einer Blutentnahme unterziehen. Gegen ihn laufen nun Ermittlungen wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Wildunfall

Auf der B 487 zwischen Hessisch Lichtenau und Retterode hat ein 25-jähriger Autofahrer aus Köln am Mittwochmorgen gegen 08.50 Uhr ein Reh erfasst. Das Tier lief nach dem Aufprall davon. Am Auto des Mannes entstand bei dem Zusammenstoß ein Schaden von 1000 Euro.

