Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 10.08.21

Eschwege (ots)

Wildunfälle

Am 09.08.21 kam es in den Morgenstunden zu einem Wildunfall auf der B 250, als eine 39-Jährige aus Wendehausen von Treffurt in Richtung Wanfried unterwegs war. Das Reh lief anschließend in das angrenzende Waldgebiet davon; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 2000 EUR.

Um 05:22 Uhr befuhr heute früh ein 31-Jähriger aus Waldkappel die L 3226 von Waldkappel in Richtung Friemen. Dabei kam es ca. einem Kilometer vor Friemen zu einem Zusammenstoß mit einem Reh, das anschließend davonlief. Am Auto entstand leichter Sachschaden.

Einbruch in Jugendraum

Am gestrigen Montagnachmittag wurde durch Mitarbeiter der Stadt Wanfried festgestellt, dass Unbekannte in die Räume des Jugendraumes in der Karlstraße in Wanfried eingebrochen waren. Coronabedingt wurde der Jugendraum seit Februar 2021 nicht mehr benutzt, so dass die Tat auch Wochen oder Monate zurückliegen kann. Entwendet wurde ein Beamer. Hinweise: 05651/9250.

Geldbörsendiebstahl

Bereits am vergangenen Freitag, 06.08.21 ereignete sich ein Geldbörsendiebstahl im Aldi-Markt in der Werrastraße in Bad Sooden-Allendorf, wie am gestrigen Tag angezeigt wurde. Zwischen 09:30 Uhr und 09:40 Uhr wurde einer 67-Jährigen aus der Kurstadt das Portmonee während des Einkaufs aus ihrer Handtasche entwendet. Diese hatte sie im Einkaufswagen abgestellt. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 200 EUR. Hinweise: 05652/9279430.

Fahren unter Drogeneinfluss

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Montagabend in der Niederhoner Straße in Eschwege wurde ein 18-jähriger aus Mühlhausen/ Thüringen mit seinem Pkw angehalten und kontrolliert. Dabei bestand der Verdacht, dass er unter Drogeneinfluss das Auto führte, was ein durchgeführter Test, der positiv auf THC verlief, bestätigte. Es folgte eine Blutentnahme; die Weiterfahrt wurde untersagt.

Polizei Sontra

Gegen Hauswand gefahren

Um 11:48 Uhr befuhr gestern Vormittag ein 77-Jähriger aus Sontra mit seinem Pkw die Lindenauer Straße in Sontra und beabsichtigte nach rechts in die Rosengasse einzubiegen. Aus noch unbekannter Ursache fuhr er jedoch mit dem Pkw geradeaus weiter gegen eine Hausecke. Der 77-Jährige verletzte sich dadurch und wurde mittels Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird mit insgesamt ca. 6000 EUR angegeben.

Unfallflucht

Angezeigt wurde gestern eine Unfallflucht, die sich bereits zwischen dem 06.08.21, 12:00 Uhr und dem 08.08.21, 15:45 Uhr in Sontra ereignet hat. In diesem Zeitraum wurde das Eingangstor der ehemaligen Bundeswehr-Kaserne in der Husarenallee in Sontra beschädigt. Den Unfallspuren nach ist vermutlich ein Lkw beim Wenden im Einfahrtsbereich gegen das verschlossene Tor gefahren. Schaden: 150 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Wildunfall

Mit einem Rehbock kollidierte gestern Abend, um 21:00 Uhr, eine 42-jährige Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Ringgau, die auf der L 3423 in Richtung Nesselröden unterwegs war. Der Rehbock verendete an der Unfallstelle, am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 5000 EUR.

Polizei Witzenhausen

Wildunfall

Am 09.08.21, um 07:20 Uhr, kollidierte ein 18-jähriger Pkw-Fahrer aus Witzenhausen, der zwischen Roßbach und Dohrenbach unterwegs war, mit einem Rehkitz, das gegen den linken Kotflügel des Autos lief. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 800 EUR.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell