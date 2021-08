Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar-Aldingen: Wohnungseinbruch

Ludwigsburg (ots)

Der Polizeiposten Remseck am Neckar ermittelt wegen eines Wohnungseinbruchs in der Kelterstraße in Aldingen am Dienstag zwischen 15.00 Uhr und 15.40 Uhr gegen einen noch unbekannten Täter. Der Einbrecher hatte vermutlich zunächst versucht die Terrassentür einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses aufzuhebeln. Als ihm dies nicht gelang, schlug er die Scheibe der Tür ein. Er entwendete zwei Uhren im Wert von insgesamt etwa 200 Euro aus einem der Zimmer und machte sich damit davon. Einem Zeugen war gegen 15.00 Uhr am betreffenden Haus ein Unbekannter aufgefallen, der sich auch im Bereich der Terrasse aufgehalten haben dürfte. Der Zeuge ging jedoch davon aus, dass es sich um einen Handwerker handeln würde. Der Unbekannte ist etwa 185 cm groß, circa 30 Jahre alt, schlank, hat schwarze Haare, einen dunklen Vollbart und eine auffällig schmale Nase. Er wurde als südländischer Typ beschrieben. Der Mann trug eine dunkle Hose und einen dunklen Kapuzenpullover mit weißer Aufschrift. Weitere Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07146 28082-0 entgegen.

