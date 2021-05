Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Holzpfeiler gelöscht

Landkreis Verden (ots)

Achim. Aus bislang unklarer Ursache geriet am frühen Montagmorgen ein Holzpfeiler auf einem Grünstreifen in der Verdener Straße in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Baden löschte den Schwelbrand neben einer Haltestelle ab. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen und bittet mögliche Zeugen unter 04202/9960 um Hinweise.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell