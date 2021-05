Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Altpapiertonne gerät aus unklarer Ursache in Brand ++ 8-jähriges Mädchen lebensgefährlich verletzt ++

Landkreis Osterholz (ots)

Altpapiertonne gerät aus unklarer Ursache in Brand

Worpswede. Ein 37-jähriger und ein 20-jähriger Passant entdeckten am späten Donnerstagabend eine brennende Altpapiertonne in der Ostendorfer Straße, die für die Abholung am Freitag bereitgestellt worden war. Die Freiwillige Feuerwehr löschte das Feuer ab, bevor es auf die Umgebung übergreifen konnte. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich. Die Polizei Osterholz hat die Ermittlungen zu der unklaren Brandursache aufgenommen. Mögliche Zeugen, die im Vorfeld verdächtige Beobachtungen gemacht oder verdächtige Geräusche gehört haben, werden unter 04791/3070 um Hinweise an die Polizei Osterholz gebeten.

8-jähriges Mädchen lebensgefährlich verletzt

Ritterhude. Ein 8-jähriges Mädchen verletzte sich am frühen Donnerstagabend bei einem Sturz mit einem Fahrrad lebensgefährlich und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Zuvor war sie den ersten Erkenntnissen zufolge alleinbeteiligt im "Wollaher Feld" mit ihrem Rad ins Schleudern geraten und schwer gestürzt. Die 8-Jährige war ohne Fahrradhelm unterwegs. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell