POL-VER: Auf Spendengelder abgesehen ++ Fluchtversuch eines 32-jährigen, alkoholisierten Radfahrer vor Polizeikontrolle erfolglos ++ Zeugen nach Sturz einer 67-jährigen Radfahrerin gesucht ++

Landkreis Verden (ots)

Auf Spendengelder abgesehen

Verden. Bislang unbekannte Beschuldigte verschafften sich zwischen der Nacht auf Mittwoch und Mittwochmittag auf noch unklare Weise Zugang zu Vereinsräumen in der Großen Straße und entwendeten Spendenmittel. Anschließend flüchteten sie unerkannt und ließen einen Sachschaden im dreistelligen Bereich zurück. Mögliche Zeugen, die verdächtige Umstände beobachtet haben, werden unter 04231/8060 um Hinweise an die Polizei Verden gebeten.

Fluchtversuch eines 32-jährigen, alkoholisierten Radfahrer vor Polizeikontrolle erfolglos

Achim. Ein 32-jähriger Radfahrer stand im Verdacht unter Alkoholeinfluss zu stehen und versuchte sich am Donnerstagnachmittag einer Verkehrskontrolle der Polizei Achim in der Biederner Dorfstraße zu entziehen. Auf der Flucht fuhr er gegen den Funkstreifenwagen, sodass Sachschaden am Pkw entstand. Verletzungen zog er sich glücklicherweise nicht zu. Nachdem er gestoppt werden konnte, setzte er sich gegen die weiteren Maßnahmen zur Wehr, verletzte jedoch niemanden. Wegen des Verdachts des Alkoholeinflusses im Straßenverkehr wurde ihm eine Blutprobe entnommen, die nun ausgewertet wird. Gegen den 32-Jährigen werden Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte geführt. Bei dem Zusammenstoß zwischen Funkstreifenwagen und Fahrrad handelt es sich um einen Verkehrsunfall, der zur Wahrung der Neutralität von der Polizei Syke aufgenommen wurde.

Auffahrunfall an einem Fußgängerüberweg

Verden. Am Donnerstagvormittag fuhr ein 55-jähriger Fahrer eines Motorrades im Nikolaiwall auf den vor ihm fahrenden VW einer 78-Jährigen auf. Beide waren in Fahrtrichtung Lindhooper Straße unterwegs, als die 78-Jährige verkehrsbedingt am Fußgängerüberweg in Höhe der Windmühlenstraße halten musste. Bei dem Aufprall entstand ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro; das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 55-Jährige verletzte sich bei dem Aufprall leicht.

Unter Alkoholeinfluss auf Pedelec unterwegs

Langwedel. Ein 67-jähriger Fahrer eines Pedelec fuhr am Donnerstagabend auf dem Geh- und Radweg auf der großen Straße in Richtung Verden, als er plötzlich nach links von der Fahrbahn abkam und stürzte. Durch den Sturz verletzte er sich leicht. Rettungskräfte brachten ihn später zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Unklarer Unfallhergang: Zeugen nach Sturz einer 67-jährigen Radfahrerin gesucht

Riede. Eine 67-jährige Radfahrerin verletzte sich am Donnerstagabend bei einem Sturz in der Bremer Straße auf dem Gehweg schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie es zu dem Sturz kam, ist bisher unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet zur Aufklärung des Unfallherganges um Zeugenhinweise unter 04202/9960 an die Beamten/-innen in Achim.

